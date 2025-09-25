Ramón Díaz seu plano para o Internacional: ‘Um equipe protagonista’

Novo treinador relata que jogadores do Colorado demonstraram vontade de reverter cenário desfavorável e comentou sobre D’Alessandro / Crédito: Jogada 10

O Internacional apresentou Ramón Díaz, o seu novo treinador, no auditório do estádio Beira-Rio, nesta quinta-feira (25). O treinador argentino foi apresentado ao lado do filho Emiliano Díaz, que é seu assistente. Inclusive, o vitorioso profissional demonstrou empolgação com a oportunidade no Colorado e expôs como deseja que a sua equipe se comporte nos jogos. “Os desafios nos agradam, a proposta deste clube, porque é um clube importante para nós. E sabemos que gostaríamos que o time fosse protagonista, intenso, seja realmente o que gostamos, o que precisamos e que a torcida merece. Minha característica é ser ofensivo. Quero um time compacto, dinâmico, que pressione. A partir de hoje, quero um time agressivo, que consegue resultados. “E, seguramente, com todo o trabalho que vamos fazer, e entregar”, indicou o novo treinador do Inter.

“Temos jogadores experientes que sabem que precisamos reverter o momento do Inter. Precisamos que os jogadores entendam que esse clube exige que precisamos ser protagonistas. Sempre foi difícil jogar aqui. Então também precisamos fazer valer isso. Torcida é fundamental. Que acompanhem a equipe e esteja junto”, complementou. Primeiras impressões do Colorado Em seguida, Emiliano explicou qual será a sua função e de outros integrantes da comissão técnica. “Todos da comissão sabem a posição que ocupam. O técnico é Ramon. E nós vamos ajudá-lo a tomar a melhor decisão. É uma honra estar aqui. Sou auxiliar, na verdade somos três, e tento ajudar. Sou sanguíneo. Isso vai ser visto nos jogos e nos treinos”. abordou o auxiliar.

Além disso, Ramón também deu detalhes de como encontrou o Internacional em seu primeiro contato e como beneficia em seus momentos iniciais. “Tivemos a chance de treinar hoje. Encontramos um clube que está organizado em todos sentidos. Isso dá a chance de nos adaptarmos rapidamente. Gosto de desafios. Futebol é dinâmico. Jogadores precisam entender que estamos em um clube grande, temos atletas de qualidade n grupo e eles me mostraram gana de recuperar”, admitiu. “Torcedor verá um time agressivo, ritmo, compactado. Fizemos em outras equipes e tentaremos fazer isso aqui também”, prometeu Ramón.