Rafael lamenta falta de eficiência na eliminação do São Paulo na Libertadores

Goleiro destacou que a LDU soube aproveitar as oportunidades que teve no confronto e que o Tricolor não conseguiu concluir suas chances de gol

O goleiro Rafael destacou que o time sabia como os equatorianos viriam jogar. Para o arqueiro, os visitantes conseguiram ser mais efetivos que o São Paulo, tanto na defesa quanto no ataque, e que o Tricolor poderia ter feito melhor no confronto.

O São Paulo finalizou a sua campanha na Copa Libertadores de 2025. Na noite desta quinta-feira (25), o Tricolor não conseguiu reverter a desvantagem vinda do Equador e perdeu mais uma vez para a LDU , por 1 a 0.

“Nós sabíamos que precisávamos ganhar, ficar atentos pois eles jogariam por uma bola. Eles aproveitaram a bola parada nossa que estávamos todos à frente. No fim, eles foram mais eficientes que nós, uma pena, pois tínhamos tudo para fazer melhor, ser mais eficientes tanto na defesa e no ataque”, pontuou em entrevista ao Paramount+.

Pelo segundo ano seguido, o São Paulo é eliminado da Libertadores nas quartas de final, dentro do Morumbis. O goleiro pediu desculpas para ao torcedor e afirmou que o time sai triste, porque sabia que podia ter um outro desempenho na competição.

“Muito triste, queríamos viver uma noite mais uma vez mágica, retribuir o carinho deles, só tenho que pedir desculpas ao torcedor. Fizemos nosso melhor, corremos, mas saímos tristes, pois dois anos saímos nas quartas de final sabendo que poderíamos ter ido mais longe na competição”, afirmou.