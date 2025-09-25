Prefeito do Rio formaliza apoio à CBF para sediar Mundial de Clubes

O Prefeito do Rio, Eduardo Paes, formalizou na última quarta-feira (24/9) à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) o apoio da cidade e da entidade à candidatura brasileira para receber o Mundial de Clubes da Fifa de 2029. O documento foi entregue pelo secretário municipal de Esporte, Guilherme Schleder, ao presidente da CBF, Samir Xaud.

“No Mundial deste ano, realizado nos Estados Unidos, três dos quatro participantes brasileiros eram do Rio. O evento foi um enorme sucesso na cidade. Nada mais natural do que apoiar a candidatura do Brasil para receber a próxima edição, em 2029. No documento, a Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos oficializou seu compromisso em colaborar, de forma articulada e integrada, para o triunfo dessa candidatura. E o Rio de Janeiro está à disposição para ser uma das sedes”, disse Eduardo Paes.