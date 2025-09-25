Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pogba se aproxima do retorno aos gramados

Pogba se aproxima do retorno aos gramados

Campeão do Mundo com a França deve voltar a jogar pelo Monaco após a pausa para a Data Fifa no início de outubro
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Paul Pogba, campeão do Mundo com a França em 2018, está cada vez mais perto de voltar a jogar futebol profissionalmente, após um período turbulento marcado por lesões, polêmicas e uma suspensão de 18 meses por doping. O meio-campista chegou ao Monaco no início desta temporada e já se prepara para retomar os gramados. De acordo com Adi Hutter, técnico do Monaco, Pogba deve estar disponível após a pausa para a Data Fifa, no início de outubro, quando terá o ritmo necessário para ser opção em partidas oficiais.

LEIA MAIS: Uefa pode suspender Israel de competições internacionais

“Física e mentalmente, ele está bem. Nos últimos três meses, vem se preparando e está cada vez mais perto de poder jogar. Com nossa série de lesões, precisamos observá-lo, mas não faz sentido forçá-lo só para dizer que já entrou em campo”, explicou o treinador austríaco.

O jogador havia recebido inicialmente quatro anos de suspensão por uso de testosterona, detectado em teste antidoping após uma partida da Juventus em agosto de 2023. O recurso ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) reduziu a pena para 18 meses.

O Monaco é o líder do Campeonato Francês com 12 pontos em cinco rodadas. A pontuação é a mesma do vice-líder PSG, mas o time do principado leva vantagem no número de gols marcados.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar