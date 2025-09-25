Pogba se aproxima do retorno aos gramados

Campeão do Mundo com a França deve voltar a jogar pelo Monaco após a pausa para a Data Fifa no início de outubro / Crédito: Jogada 10

Paul Pogba, campeão do Mundo com a França em 2018, está cada vez mais perto de voltar a jogar futebol profissionalmente, após um período turbulento marcado por lesões, polêmicas e uma suspensão de 18 meses por doping. O meio-campista chegou ao Monaco no início desta temporada e já se prepara para retomar os gramados. De acordo com Adi Hutter, técnico do Monaco, Pogba deve estar disponível após a pausa para a Data Fifa, no início de outubro, quando terá o ritmo necessário para ser opção em partidas oficiais.