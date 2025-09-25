Período invicto do Vasco conta com “coincidência”; saiba

Cruz-Maltino, que não perde há seis partidas, chega ao sétimo jogo seguido marcando gol de bola parada; veja a lista

Ao vencer o Bahia por 3 a 1 , na última quarta-feira (24/9), em São Januário, o Vasco chegou ao seu sexto jogo sem perder – segundo maior período invicto na temporada. E, dentro deste recorte, há uma “coincidência”. Afinal, todas as partidas contaram com gol de bola parada do Gigante da Colina.

A sequência, aliás, vai além, já que na última derrota (o sétimo jogo do recorte) também houve gol dessa maneira. Assim, dos 11 gols anotados dentre as seis partidas de invencibilidade do time de Fernando Diniz, foram seis gols – um por confronto – de bola bolada.

Relembre!

A sequência começou contra o Corinthians, em derrota por 3 a 2, em São Januário, no dia 24 de agosto. Na ocasião, Vegetti converteu pênalti cometido por mão do zagueiro corintiano, André Ramalho. Na partida seguinte, contra o Botafogo, pela Copa do Brasil, o gol de Jair saiu após cobrança de falta perigosa em cruzamento para a área. Tal prélio ficou no 1 a 1, apesar da superioridade vascaína.

Três dias depois, ao encarar o Sport, na Ilha do Retiro (PE), o Vasco saiu com uma vitória por 3 a 2. O terceiro gol, marcado por Vegetti, foi em cobrança de pênalti. A marcação, aliás, saiu após cobrança de escanteio efetuada por Philippe Coutinho. Lucas Freitas dominou, driblou o zagueiro e foi derrubado, com o pênalti sendo marcado por Raphael Claus (SP).