Palmeiras se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Bahia

Gustavo Gómez, que sofreu uma forte pancada no rosto contra o River Plate, trabalhou junto com os companheiros, mas é dúvida contra o Tricolor

O Palmeiras se reapresentou nesta quinta-feira (25), na Academia de Futebol, após a classificação à semifinal da Libertadores. Agora, o time comandado por Abel Ferreira muda a chave para o Campeonato Brasileiro. Afinal, no próximo domingo, enfrenta o Bahia, em Salvador, às 16h (de Brasília).

Os titulares na vitória por 3 a 1 sobre o River Plate, na última quarta-feira, fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do CT. Gustavo Gómez, que levou uma forte pancada no olho diante dos argentinos, também marcou presença. Por conta do trauma, é dúvida para o confronto contra o Tricolor baiano. Os reservas foram ao gramado para trabalhos técnicos com a comissão de Abel.

Assim, o único desfalque para o treinador deve ser mesmo Gustavo Gómez. Caso o paraguaio não possa atuar, Bruno Fuchs deve fazer dupla com Murilo.

“Vimos na semana passada que um time jogou na ida contra o River e outro jogou contra o Fortaleza. Aí dá para ver a força do elenco, o quanto é bom, competitivo e preparado para brigar por mais de uma competição ao mesmo tempo”, afirmou o lateral-esquerdo Piquerez, que completou:

“Agora vamos à Bahia enfrentar um grande time também, que tem um grande elenco e vem brigando aí na parte de cima. Temos de focar, ir lá e buscar um bom resultado que são os três pontos para continuar nessa luta pelo Brasileirão”.