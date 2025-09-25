Palmeiras enche os cofres com classificação para a semifinal da Libertadores

Vitória sobre o River Plate rende mais de R$ 12 milhões. Verdão já soma R$ 56,8 milhões na competição e vive ano "milionário" / Crédito: Jogada 10

A vitória por 3 a 1 sobre o River Plate, nesta quarta-feira (24), no Allianz Parque, não trouxe apenas a vaga para mais uma semifinal de Conmebol Libertadores ao Palmeiras. O clube também garantiu um reforço significativo no caixa: 2,3 milhões de dólares (cerca de R$ 12,2 milhões) pagos pela Conmebol pela classificação. Ao todo, o Verdão já acumulou aproximadamente R$ 56,8 milhões em premiações nesta edição. A campanha perfeita na fase de grupos, com seis vitórias em seis jogos, rendeu 6,23 milhões de dólares (R$ 35,45 milhões na cotação da época). Nas quartas de final, 1,7 milhão de dólares (R$ 9,2 milhões) foi adicionado à conta.