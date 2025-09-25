Palmeiras arrasa Sport e se classifica para a semifinal da Copa do Brasil Feminina

Palmeiras arrasa Sport e se classifica para a semifinal da Copa do Brasil FemininaEm Barueri, Palestrinas se impõem desde o começo e chegam facilmente à goleada por 5 a 0 no duelo único por vaga na próxima fase
O Palmeiras está classificado para as semifinais da Copa do Brasil Feminina. Na noite desta quinta-feira (24), em jogo único pelas quartas de final, a equipe confirmou o favoritismo ao golear por 5 a 0 o Sport.
Brena, Greicy e Isadora, no primeiro tempo, garantiram boa vantagem das paulistas no placar. Na etapa final, coube a Laís Melo e Anny Marabá transformarem o triunfo em um resultado elástico na Arena Barueri. .
Desse modo, as Palestrinas passam a aguardar o sorteio que definirá o próximo rival na Copa do Brasil. A fase semifinal está prevista para 5 de novembro, também em um único confronto.
São Paulo e Bahia são as outras equipes já garantidas entre as quatro melhores do torneio. Internacional e Ferroviária definem, ainda nesta quinta, quem será o último semifinalista.
O próximo compromisso do Palmeiras será no próximo domingo (28), `Pas 17h30, quando encara o São Paulo pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.