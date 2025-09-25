Os motivos do Fluminense para escolher Luís Zubeldía

Treinador deve se apresentar ao Tricolor nesta sexta-feira para assinar contrato e iniciar trabalho no CT Carlos Castilho

O Fluminense encaminhou a contratação do Luís Zubeldía . O argentino, aliás, é aguardado no Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira para assinar o contrato, porém a diretoria adota cautela antes de bater o martelo. A cúpula tricolor escolheu o argentino por ser um estudioso obcecado pelo jogo, um dos pontos que contou a favor do treinador. A informação é do “ge”.

Além disso, o estilo ofensivo de Luís Zubeldía chamou a atenção da diretoria do Fluminense. Este fator lembra o técnico Fernando Diniz, que conquistou o Carioca, Libertadores e Recopa com o tricolor carioca em 2023 e 2024. O treinador, aliás, tem boas avalições neste sentido.

Pensando nisso, o Fluminense enviou a proposta na manhã desta quinta-feira, e Zubeldía deu sinal positivo em conversa rápida com o staff do argentino. O treinador pediu somente alguns ajustes financeiros. O desejo do técnico era seguir carreira no Brasil, desde que o projeto apresentado fosse interessante.

O treinador argentino, de 44 anos, comandou o São Paulo em 85 jogos, somando 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas. Ele ficou marcado pelo seu jeito explosivo, o que rendeu suspensões pelo número excessivo de cartões. Dessa forma, dividiu opiniões na arquibancada, como pela falta de zelo com jogadores da base.

Luís Zubeldía chega para substituir Renato Gaúcho. Afinal, o treinador pediu demissão após a eliminação na Sul-Americana. Ao todo, foram 40 jogos, 21 vitórias, 8 empates e 11 derrotas. Dessa forma, o técnico argentino será o primeiro estrangeiro no comando do Fluminense desde 1997. Ele vai ter o Brasileirão e a semifinal da Copa do Brasil para disputar.