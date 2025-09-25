No dia seguinte à classificação do Palmeiras, Piquerez elogia “baita” festa da torcida

Lateral-esquerdo comenta, ainda, sobre a disputa do título do Brasileirão e a importância dos jogadores com mais tempo de casa / Crédito: Jogada 10

O lateral-esquerdo Piquerez, capitão depois da saída de Gómez na vitória por 3 a 1 sobre o River Plate no Allianz Parque, guarda lembranças da noite que rendeu ao Palmeiras a classificação para as semifinais da Libertadores. “O jogo de ontem (quinta) foi muito grande. Tanto o River quanto o Palmeiras são muito grandes a nível continental e mundial. Foi uma vitória em 180 minutos e, apesar do placar ter sido 5 a 2, foi muito brigado e sofrido. A atmosfera do jogo era bem clima de Libertadores, de final, de decisão. Agradecemos aos torcedores pela baita festa que fizeram. Jogamos de boa maneira e terminamos com um resultado muito bom. Demos um grande passo nessa caminhada, mas nosso principal objetivo é chegar à final e brigar por mais uma Libertadores”, iniciou o camisa 22.

O uruguaio aproveitou para comentar sobre a disputa acirrada pelo título do Brasileiro. O próximo compromisso alviverde será no domingo (28), às 16h, contra o Bahia, em Salvador. Ele exaltou o poderio da equipe. “Vimos na semana passada que um time jogou na ida contra o River e outro jogou contra o Fortaleza. Aí dá para ver a força do elenco, quanto é bom, competitivo e preparado para brigar por mais de uma competição ao mesmo tempo. Agora vamos à Bahia enfrentar um grande time também, que tem um grande elenco e vem brigando aí na parte de cima. Temos de focar, ir lá e buscar um bom resultado que são os três pontos para continuar nessa luta pelo Brasileirão”, disse. Experiência a serviço do Palmeiras Com 209 jogos e 17 gols pelo clube, o jogador uruguaio é um dos mais experientes sob o comando de Abel Ferreira. “Isso se demonstra no dia a dia, nos treinos, com profissionalismo, sendo um bom exemplo sobretudo para os meninos mais novos que vêm da base. Às vezes, eles têm que escolher a quem seguir de exemplo, então tentamos demonstrar isso. Consegui ganhar alguns títulos aqui, mas também tem outros grandes jogadores que são líderes, que ganharam mais títulos que eu. Acho que a ‘molecada’ tem que olhar esse tipo de jogador porque são vitoriosos dentro do clube, o caminho que eles fizeram para chegar às vitórias é o caminho correto”, .

Por fim, Piquerez destacou a reformulação do plantel e a contribuição dos atletas com maior tempo de casa. “Espero que os jogadores que chegaram possam ver isso também, todo mundo ajudando. Tivemos uma reformulação muito grande, estamos nesse processo ainda de gerar esse elenco bem unido, bem forte. Com esse tipo de vitórias como a de ontem e seguir brigando pelo título, o time fica mais unido, mais forte. Espero que possamos continuar por esse caminho, chegar ao final da temporada e levantar mais um caneco”, encerrou. O Palmeiras volta a treinar nesta sexta-feira. Aliás, nesta atividade, Abel e sua comissão técnica começarão a esboçar a equipe que vai enfrentar o Bahia fora de casa.