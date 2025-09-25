Marrocos apresenta estádio reformado para a disputa da Copa do Mundo de 2030

Modernização do antigo Ibn Battuta Stadium custou cerca de R$ 1,9 bilhões e agora receberá o nome de Grand Stade de Tanger para o Mundial / Crédito: Jogada 10

A bola ainda não rolou para a Copa do Mundo de 2026, mas o Marrocos já se prepara para receber a competição daqui há cinco anos, em 2030. Afinal, a Federação Real Marroquina de Futebol divulgou, nesta semana, as primeiras imagens do Grand Stade de Tanger. A entidade destacou a reforma na Arena para o torneio e mostrou para o presidente da Fifa, Gianni Infantino. Nesse sentido, a antecedência nas obras é em virtude de outras competições. A cidade de Tanger será uma das sedes para Copa Africana das Nações (AFCON) e para Copa do Mundo Feminina Sub-17.

“Esse é um exemplo perfeito do que Marrocos se tornou – não apenas uma grande nação do futebol, mas um país que olha firme para o futuro. O país da Copa do Mundo de 2030 e, pelo que vocês podem ver por este estádio, um país claramente determinado a fazer coisas incríveis pelas suas pessoas e pelo mundo”, disse Infantino. A modernização do antigo Ibn Battuta Stadium custou cerca de 360 milhões de dólares (1,9 bilhões de reais). Com capacidade para mais de 75 mil pessoas, o estádio deve receber alguns jogos da Copa do Mundo de 2030. Por fim, esta edição celebrará 100 anos da primeira edição do torneio e terá seis países como sede. Além do Marrocos, Espanha e Portugal compartilharão a maioria das partidas. Uruguai, Chile e Paraguai devem receber um jogo cada na fase de grupos.

