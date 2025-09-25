Logística do Flamengo garante “descanso” apesar de foguetório

O planejamento da área de logística do Flamengo já previa a possibilidade desse tipo de situação. A escolha do hotel em local reservado teve exatamente como objetivo preservar o time e garantir a melhor preparação da equipe.

Na madrugada desta quinta-feira (25), torcedores do Estudiantes tentaram atrapalhar o descanso dos jogadores do Flamengo com um foguetório perto do hotel antes da partida decisiva pela Libertadores. No entanto, a logística adotada pelo clube deu certo, e os fogos não atrapalharam os atletas e comissão técnica.

O Flamengo escolheu um hotel que fica dentro de um condomínio fechado, com seguranças e acesso restrito, mais isolado da movimentação urbana. Além disso, a diretoria chegou a um acordo com a polícia local e definiu um ponto de encontro na cidade para que os rubro-negros se reúnam e sejam escoltados até o estádio através de ônibus e vans.

As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores, no Estádio Jorge Luis Hirschi. Na ida, no Maracanã, o Rubro-Negro dominou o adversário em grande parte do jogo, venceu por 2 a 1 e tem a vantagem do empate para avançar às semifinais.

Quem avançar nesta quinta vai enfrentar o Racing, que eliminou o Vélez Sarsfield e garantiu vaga na semifinal. Os comandados do técnico Filipe Luís devem ter o retorno de Jorginho. Ele ficou quatro partidas ausente por causa de um edema na coxa esquerda.