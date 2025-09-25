Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Logística do Flamengo garante “descanso” apesar de foguetório

Torcedores do Estudiantes fazem queima de fogos perto do hotel onde o Rubro-Negro está hospedado, na véspera do confronto pela Libertadores
Na madrugada desta quinta-feira (25), torcedores do Estudiantes tentaram atrapalhar o descanso dos jogadores do Flamengo com um foguetório perto do hotel antes da partida decisiva pela Libertadores. No entanto, a logística adotada pelo clube deu certo, e os fogos não atrapalharam os atletas e comissão técnica.

O planejamento da área de logística do Flamengo já previa a possibilidade desse tipo de situação. A escolha do hotel em local reservado teve exatamente como objetivo preservar o time e garantir a melhor preparação da equipe.

O Flamengo escolheu um hotel que fica dentro de um condomínio fechado, com seguranças e acesso restrito, mais isolado da movimentação urbana. Além disso, a diretoria chegou a um acordo com a polícia local e definiu um ponto de encontro na cidade para que os rubro-negros se reúnam e sejam escoltados até o estádio através de ônibus e vans.

As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores, no Estádio Jorge Luis Hirschi. Na ida, no Maracanã, o Rubro-Negro dominou o adversário em grande parte do jogo, venceu por 2 a 1 e tem a vantagem do empate para avançar às semifinais.

Quem avançar nesta quinta vai enfrentar o Racing, que eliminou o Vélez Sarsfield e garantiu vaga na semifinal. Os comandados do técnico Filipe Luís devem ter o retorno de Jorginho. Ele ficou quatro partidas ausente por causa de um edema na coxa esquerda.

