Jornal espanhol volta a exaltar atuação de Vitor Roque: ”Vale ouro”

Diário ''Ás'' se rende a mais um bom desempenho do atacante, desta vez no duelo contra o River Plate, pela Libertadores / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras confirmou sua força no continente ao vencer o River Plate por 3 a 1, nesta quarta-feira (24/9), no Allianz Parque. Assim, se garantiu mais uma vez nas semifinais da Libertadores. A atuação convincente da equipe de Abel Ferreira repercutiu fora do país e ganhou espaço no jornal espanhol As. O periódico destacou principalmente o desempenho do atacante Vitor Roque, autor do primeiro gol do Verdão na partida. “O Palmeiras pagou € 25 milhões por Vitor Roque, a contratação mais cara da história do futebol sul-americano. E poucos meses depois, o negócio começou a dar resultado. ‘Tigrinho’ marcou novamente, desta vez garantindo a vaga na semifinal da Copa Libertadores”, escreveu o cronista Juan Lopesino, ressaltando ainda os dois gols do argentino López, responsável por sacramentar a vitória alviverde.