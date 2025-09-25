Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jornal espanhol destaca temporada de jogador do Cruzeiro

Lucas Silva teve passagem pelo Real Madrid, mas sofreu com um problema cardíaco
Um dos líderes do Cruzeiro, o volante Lucas Silva ganhou destaque internacional por causa de suas atuações nesta temporada. Afinal, o jornal espanhol “Marca” exaltou o desempenho do meio-campista, que já teve passagem pelo Real Madrid entre 2015 e 2019. O jogador, inclusive, marcou um dos gols na vitória sobre o Bragantino, no último domingo (21), pela 24ª rodada do Brasileirão.

“Agora, aos 32 anos, luta para ganhar seu terceiro título do Brasileirão. O Cruzeiro, com 50 pontos, é o segundo e está a um ponto do Flamengo, com 51, mesmo com uma partida a mais. Isso se deve, em grande parte, ao seu capitão. Lucas Silva iniciou a virada contra o Bragantino com um golaço: recebeu de Kaio Jorge, se livrou de Jhon Jhon e marcou em um chute de 124 km/h”‘, destacou o jornal.

Lucas Silva chegou ao Real Madrid em 2015. Contudo, um problema cardíaco atrapalhou sua passagem pela Europa. O jogador, no entanto, decidiu não se aposentar e deu a volta por cima após se tratar. Dessa forma, acabou emprestado ao Olympique de Marselha, da França, entre 2015 e 2016, e posteriormente ao próprio Cruzeiro, entre 2017 e 2019.

Em 2020, Lucas Silva ficou livre no mercado e fechou com o Grêmio, onde atuou até 2023. Desde então, retornou para o Cruzeiro. Em 2025, o meia soma 35 jogos, dois gols e duas assistências. No Brasileirão, disputou 22 partidas, além de marcar dois gols e duas assistências. Ele, aliás, é o jogador com mais passes certos no último terço do campo (97).

