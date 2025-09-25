Hugo Moura fala sobre atuação como zagueiro e volante em vitória do Vasco

Jogador começou partida contra o Bahia no meio-campo, mas logo no primeiro tempo voltou à zaga; depois, retornou ao meio

Assim, na zona mista da Colina Histórica, Moura falou mais uma vez sobre a dinâmica de atuar nas duas posições. O jogador reiterou que sua vontade é de ajudar o técnico Fernando Diniz e, consequentemente, o Vasco, atuando em qualquer um dos setores de campo.

O volante Hugo Moura voltou a atuar em sua posição de origem na vitória do Vasco da última quarta-feira (24/9) sobre o Bahia , em São Januário. No entanto, ainda no primeiro tempo voltou para a zaga, já que o Cruz-Maltino ficou com um a mais em campo e o técnico Fernando Diniz sacou o zagueiro Lucas Freitas – que falhara no gol do Bahia – para promover a entrada de um atacante: David.

“É sempre importante falar, e sempre vou falar quase a mesma coisa porque é uma vontade de ajudar o Vasco, é uma vontade de ajudar o professor (Fernando) Diniz, que vem me dando muita confiança. Então, sinceramente, onde ele precisar da minha atuação, eu vou sempre dar o melhor por essa camisa. Estou aqui desde o ano passado e já tenho um sentimento muito junto dentro de mim, dentro da minha família, de ser um vascaíno, de ver tudo que esse clube passa, tudo que a torcida passa. A torcida nos apoia o tempo todo. Então, isso me deixa com mais vontade ainda de chegar dentro de campo e dar o resultado, independente de zagueiro ou volante, onde precisar, eu vou sempre dar o meu melhor”, afirmou.

Hugo Moura e Barros na “volância” do Vasco

Hugo Moura, então, respondeu sobre seu companheiro de “volância”, Cauan Barros. Afinal, o jovem voltou de empréstimo junto ao América-MG e encaixou como uma luva no meio-campo vascaíno.

“Eu conhecia pouco ele, mas eu vi bastante dos jogos dele lá na América-MG. Eu sabia que ele ia vir para cá e nos ajudar bastante. É isso que ele está fazendo, com a vontade dele, com a raça que ele tem, com a personalidade que ele tem. Está nos ajudando bastante, graças ao Diniz, ao Pedrinho, que fizeram esse esforço para trazer ele para cá para nos ajudar”, analisou.