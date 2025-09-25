Grêmio anuncia que João Pedro não atua mais na temporada após cirurgia

Grêmio comunica que lateral passa por exames que diagnosticaram uma trombose no ombro. Mano Menezes fica com dois jogadores na posição

De acordo com o Tricolor gaúcho, o jogador foi submetido a uma operação, em que se baseia na remoção de um coágulo em um vaso sanguíneo através de um cateter. O procedimento ocorreu no Hospital Moinhos de Vento, pelo Dr. Sharbel Boustany, chefe da cirurgia vascular.

O Grêmio informou, nesta quinta-feira (25), que o lateral-direito João Pedro passou por uma intervenção cirúrgica. Com isso, ele terá mais condições de atuar na temporada. O atleta reclamava de dores nos últimos dias e exames diagnosticaram uma trombose no ombro.

Inclusive, João Pedro já deixou a unidade de terapia intensiva e provavelmente receberá alta do hospital nos próximos dias. Na sequência, o lateral-direito dará continuidade ao tratamento e precisará utilizar medicação anticoagulante. Por isso, ele não terá condições de atuar mais até o fim do ano.

Assim, o técnico Mano Menezes poderá contar com apenas outros dois jogadores da posição pelo restante da temporada, Marcos Rocha e João Lucas. Além disso, uma outra solução para o comandante será improvisar o zagueiro Gustavo Martins na função, situação que já ocorreu algumas vezes em 2025.

Veja a nota do Grêmio

“O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio informa que o lateral direito João Pedro foi submetido a trombectomia mecânica na veia subclávia direita no Hospital Moinhos de Vento, na última segunda-feira, pelo chefe da cirurgia vascular Dr Sharbel Boustany, acompanhado pelo coordenador do DCSP Dr Anderson Donelli. João Pedro já teve alta da UTI e deve receber alta hospitalar nos próximos dias e seguir o tratamento.”