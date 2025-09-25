Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gómez publica foto de olho roxo após pancada em jogo do Palmeiras

Capitão passou por exames, que descartaram fratura, mas ainda é dúvida para enfrentar o Bahia, domingo (28), pelo Brasileirão
O capitão do Palmeiras, Gustavo Gómez, usou as redes sociais para mostrar a situação do olho após a forte pancada sofrida na vitória sobre o River Plate, na quarta-feira (24), pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. A imagem publicada pelo defensor chamou atenção pelo inchaço e a coloração arroxeada. Contudo, veio acompanhada de uma legenda curta que aliviou os palmeirenses: “tudo ok”.

Aos 15 minutos do segundo tempo, o paraguaio precisou deixar a partida depois de receber o impacto no rosto. Após deixar o gramado, foi encaminhado a um hospital próximo ao Allianz Parque, onde realizou exames e acabou liberado no mesmo dia, já que não houve detecção de fratura.

Mesmo assim, a presença do zagueiro no compromisso diante do Bahia, domingo (28), às 16h, em Salvador, ainda não está garantida. Caso não reúna condições, a tendência é que Bruno Fuchs seja novamente o escolhido por Abel Ferreira. O defensor entrou em campo contra o River e teve papel importante na reação que culminou na virada do Verdão.

O elenco do Palmeiras se reapresentou nesta quinta-feira na Academia de Futebol, iniciando a preparação para o confronto válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

