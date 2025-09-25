Gómez publica foto de olho roxo após pancada em jogo do Palmeiras

Capitão passou por exames, que descartaram fratura, mas ainda é dúvida para enfrentar o Bahia, domingo (28), pelo Brasileirão

O capitão do Palmeiras, Gustavo Gómez, usou as redes sociais para mostrar a situação do olho após a forte pancada sofrida na vitória sobre o River Plate, na quarta-feira (24), pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. A imagem publicada pelo defensor chamou atenção pelo inchaço e a coloração arroxeada. Contudo, veio acompanhada de uma legenda curta que aliviou os palmeirenses: “tudo ok”.

Aos 15 minutos do segundo tempo, o paraguaio precisou deixar a partida depois de receber o impacto no rosto. Após deixar o gramado, foi encaminhado a um hospital próximo ao Allianz Parque, onde realizou exames e acabou liberado no mesmo dia, já que não houve detecção de fratura.