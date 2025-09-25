Gol brasileiro nos acréscimos dá a vitória ao Porto na Liga Europa

O jogo contra o Red Bull Salzburg, fora de casa, caminhava para um empate em 0 a 0, quando William Gomes fez um golaço de fora da área

Em seu primeiro jogo pela Liga Europa, o Porto foi até a Áustria visitar o RB Salzburg, na Red Bull Arena. A partida desta quinta-feira, 25/9, válida pela primeira rodada da competição, teve muita movimentação e 27 finalizações (14 a 13 para o time da casa). No entanto, a bola só foi entrar no último lance do jogo. Aos 47 minutos, num golaço de William Gomes. Porto 1 a 0 para incredulidade da torcida.

Tanto o Porto quanto o Salzburg tiveram um gol cada, bem anulados. Os portistas, que tiveram 54% de posse durante o jogo, lamentaram um chute de Borja Sainz no travessão no primeiro tempo; Mas o gol que Vertessen perdeu para os austríacos na etapa final foi inacreditável.

Porto mais perigoso no primeiro tempo

O primeiro tempo foi de muita movimentação, com os times arriscando muitas finalizações (Salzburg 9 a 8), mas com apenas dois chutes na direção do gol para cada lado. O Porto teve mais posse de bola, 53%, e as duas melhores chances: um chute de Borja Sainz no travessão e um gol bem anulado de Froholdt, já que a bola tocou no braço do companheiro Samu antes de chegar ao atacante.

A grande oportunidade do Salzburg veio com Ratkov, que entrou na área, driblou o goleiro Diogo Costa e finalizou. O arqueiro conseguiu fazer uma defesa parcial, e Kiwior afastou o perigo.