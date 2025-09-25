Fluminense encaminha contratação de Luís Zubeldía

O Fluminense definiu o substituto de Renato Gaúcho. Afinal, o Tricolor chegou a um acordo para contratar o técnico Luís Zubeldía, que estava livre no mercado desde que deixou o São Paulo, em junho. De acordo com o “ge”, a assinatura deve acontecer em breve, assim como o anúncio oficial.

Luís Zubeldía chegou ao Brasil para comandar o São Paulo, em abril do ano passado. Sob o comando do treinador argentino, o time paulista chegou nas quartas de final da Libertadores e Copa do Brasil, além do sexto lugar no Brasileirão. Em 2025, contudo, sofreu com desfalques e não conseguiu evoluir o trabalho.