Fluminense anuncia a contratação do técnico Zubeldía

O profissional iniciará seu trabalho nesta sexta-feira (26/09), quando se apresenta e comanda o grupo em treinamento no CT Carlos Castilho.

O Fluminense anunciou na tarde desta quinta-feira (25/09) a contratação de Luis Zubeldía. O treinador argentino de 44 anos, assinou vínculo com o clube até o fim de 2026. Chegam junto a ele os auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, além do preparador físico Lucas Vivas.

Zubeldía iniciou a carreira como treinador em 2008, quando assumiu o Lanús. Desde então, dirigiu clubes como Barcelona de Guayaquil (EQU), Racing (ARG), LDU (EQU), Santos Laguna (MEX), Independiente Medellín (COL), Alavés (ESP) e Cerro Porteño (PAR). Em 2023, foi campeão da Copa Sul-Americana e do Campeonato Equatoriano pela LDU.

O último clube dirigido pelo treinador argentino foi o São Paulo. No ano passado, levou a equipe às quartas de final da Conmebol Libertadores e da Copa do Brasil e terminou o Campeonato Brasileiro na sexta colocação, garantindo vaga direta para a Libertadores desse ano.

Luís Zubeldía, afinal, chega para substituir Renato Gaúcho. Afinal, o treinador pediu demissão após a eliminação na Sul-Americana. Ao todo, foram 40 jogos, 21 vitórias, 8 empates e 11 derrotas. Dessa forma, o técnico argentino será o primeiro estrangeiro no comando do Fluminense desde 1997. Ele vai ter o Brasileirão e a semifinal da Copa do Brasil para disputar.