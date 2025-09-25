Flamengo tem ônibus apedrejado e é alvo de gesto racista na chegada à Argentina

Veículo que transportava parte da delegação foi atingido por pedras; torcedor do Estudiantes foi flagrado imitando um macaco para os jogadores

Entretanto, o ataque ao ônibus ocorreu já na chegada ao estádio UNO Jorge Luís Hirschi, em La Plata. O veículo atingido pelas pedras transportava apenas uma parte da comissão técnica do clube carioca. Os jogadores estavam em outro ônibus, que não foi alvo do ataque.

A delegação do Flamengo viveu momentos de tensão em sua chegada à Argentina. O time enfrenta o Estudiantes, nesta quinta-feira (25), pela Copa Libertadores. Um dos ônibus que transportava a equipe foi apedrejado. Além disso, um torcedor do time argentino foi flagrado fazendo gestos racistas. O clube, felizmente, informou que não houve feridos no ataque ao veículo.

“Não há feridos e os danos se limitaram à janela do ônibus”, informou o Flamengo em uma nota oficial.

Flamengo também é alvo de racismo

Além do apedrejamento, a delegação também foi alvo de racismo. Durante a passagem dos ônibus em meio aos torcedores do Estudiantes, um homem foi flagrado imitando um macaco em direção aos jogadores do Flamengo. O gesto racista, sem dúvida, mancha a expectativa para a grande decisão das quartas de final.

O confronto entre as equipes é válido pela partida de volta desta fase da competição sul-americana. O Flamengo, que venceu o jogo de ida por 2 a 1, joga pelo empate. Uma vitória simples do time do Estudiantes, por sua vez, leva a decisão da vaga para os pênaltis. O adversário do time classificado na semifinal, por fim, já está definido e será o Racing.