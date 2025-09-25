Ex-Arsenal morre após grave acidente em jogo da 7ª divisão inglesa

Billy Vigar, de 21 anos, sofre lesão cerebral ao bater a cabeça durante a partida e não resiste após cinco dias em coma

O atacante Billy Vigar, de 21 anos, que passou pela base do Arsenal, morreu nesta quinta-feira (25) após passar cinco dias em coma induzido. O jogador sofreu uma grave lesão cerebral ao bater a cabeça contra uma parede durante uma partida da 7ª divisão inglesa, entre o Chichester City, clube que defendia, e o Wingate & Finchley.

