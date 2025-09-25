Ex-Arsenal morre após grave acidente em jogo da 7ª divisão inglesa

Ex-Arsenal morre após grave acidente em jogo da 7ª divisão inglesaBilly Vigar, de 21 anos, sofre lesão cerebral ao bater a cabeça durante a partida e não resiste após cinco dias em coma
O atacante Billy Vigar, de 21 anos, que passou pela base do Arsenal, morreu nesta quinta-feira (25) após passar cinco dias em coma induzido. O jogador sofreu uma grave lesão cerebral ao bater a cabeça contra uma parede durante uma partida da 7ª divisão inglesa, entre o Chichester City, clube que defendia, e o Wingate & Finchley.
LEIA MAIS: Donos do Liverpool negociam compra de clube espanhol
Vigar recebeu os primeiros socorros ainda no estádio e, em seguida, acabou sendo levado de helicóptero para um hospital em Londres, mas não resistiu.
It is with great sadness that Chichester City Football Club has to confirm the passing of Billy Vigar. Below is a statement from his family.
We request that his family’s privacy is respected at this most difficult time.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags