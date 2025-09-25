Estudiantes x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Hora da verdade para Estudiantes e Flamengo. Nesta quinta-feira (25), às 21h30 (horário de Brasília), em La Plata, no Estádio Uno, o Rubro-Negro visita o Pincha com a vantagem do empate para ir à semifinal da Copa Libertadores. Já os donos da casa precisam vencer o duelo de volta das quartas de final por dois gols de diferença para avançar.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha, ao vivo, a partir de 20h, o encontro entre argentinos e brasileiros. Cesar Tavares, o camisa 10 da locução esportiva, narra, com o suporte de dois craques: o comentarista Deyvid Xavier e o repórter Pedro Rigoni.