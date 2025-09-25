Em súmula, árbitro de Vasco x Bahia relata xingamentos de Pedrinho: “Isso é uma vergonha”

Pedrinho ficou indignado com uma entrada de Rezende em Coutinho, que enxergou como lance passível de expulsão, que não ocorreu / Crédito: Jogada 10

O árbitro João Vitor Gobi relatou, em súmula, que o presidente do Vasco, Pedrinho, teceu xingamentos após Rezende, do Bahia, não receber um possível cartão vermelho depois de uma entrada em Coutinho. Assim, apesar do lance, o Cruz-Maltino bateu o Esquadrão de Aço por 3 a 1, de virada, e se distanciou da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. “Isso é uma vergonha o que você está fazendo aqui dentro! Não vou sair daqui, tira a mão de mim. Ele não vai passar sem me ouvir! Você tá f*****! Pode pôr no relatório! Pode me relatar!”, esbravejou o dirigente durante o intervalo da partida.

Dessa forma, em um vídeo que viralizou nas redes sociais, é possível ver que o mandatário teve que ser contido por seguranças e funcionários do Vasco. Afinal, isso ocorreu nos túneis de acesso ao vestiário de São Januário, em frente ao árbitro João Gobi. Reclamação de membros do Vasco Antes da coletiva do técnico Fernando Diniz, diretor de futebol Admar Lopes se manifestou contra a atuação da arbitragem. O comandante cruz-maltino, então, também não gostou do desempenho dos profissionais, apesar do triunfo na Colina Histórica. “Venho para esta sala hoje por um motivo para vocês não dizerem que o Vasco só se queixa de arbitragem quando perde. O que aconteceu hoje foi escandaloso. Porque colocou a integridade física dos nossos jogadores em risco. Teve três lances claros de expulsão”, frisou.