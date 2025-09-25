Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Donos do Liverpool negociam compra de clube espanhol

Fenway Sports Group (FSG) avalia repetir estratégia já usada por City, Chelsea e United
Tipo Notícia

O Fenway Sports Group (FSG), dono do Liverpool, está em negociações avançadas para comprar o Getafe, da Espanha, segundo informações do jornal britânico ‘Daily Mail’.

O grupo americano, que assumiu o Liverpool há quase 15 anos, busca ampliar sua presença no futebol seguindo a tendência de multipropriedade de clubes — modelo já adotado por rivais como o Manchester City, que tem o Girona, o Chelsea, ligado ao Strasbourg, e a INEOS, dos donos do Manchester United, que possui parte do Nice.

Antes do Getafe, o FSG chegou a estudar a compra do Toulouse, da França, em 2024, mas desistiu por considerar o negócio pouco vantajoso. Desde então, Michael Edwards e Julian Ward, diretores do FSG, conduzem uma análise detalhada do mercado europeu, avaliando mais de 20 clubes, incluindo o Málaga. O Getafe acabou sendo a escolha final.

LEIA MAIS: Fifa divulga os mascotes da Copa do Mundo de 2026; confira os nomes

A aproximação só foi possível após uma conversa entre José Ángel Sánchez, diretor do Real Madrid, e Ángel Torres, presidente do Getafe. O diálogo com os americanos avançou de forma positiva, e o domínio do espanhol por Ward facilitou as tratativas.

Ainda não está claro quais benefícios diretos essa aquisição pode gerar para o Liverpool, mas os exemplos de City, United e Chelsea indicam que a gestão de múltiplos clubes pode trazer vantagens esportivas e estratégicas no longo prazo.

Futebol Internacional

