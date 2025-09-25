Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Derrotas para o Palmeiras impõem rara série negativa ao River Plate

Equipe da Argentina se vê em situação que não ocorria desde 2019
Na última quarta-feira (24), o River Plate caiu nas quartas de final da Libertadores, com uma nova derrota para o Palmeiras. Desta vez, por 3 a 1, no Allianz Parque.

De maneira isolada, o revés já seria suficientemente pesado pela queda na competição continental. Contudo, quando se analisa o histórico recente, a representação argentina se vê em uma rara situação diante do período vencedor dos últimos anos.

Além das duas derrotas para o Palmeiras, o River perdeu no Clausura da Argentina, para o Atlético Tucumán, por 2 a 0. Na oportunidade, o técnico Marcelo Gallardo poupou diversos nomes considerados como titulares, justamente, por priorizar o encontro decisivo da Liberta.

Com isso, o Millonario chegou a três derrotas consecutivas na temporada 2o25, algo que não vivia há sete anos. Em janeiro de 2019, nas primeiras rodadas da extinta Superliga Argentina, os riveristas perderam duelos contra Defensa y Justicia (1 a 0), Unión (2 a 1) e Patronato, pelo placar de 3 a 1.

Curiosamente, no ano em questão, o “carrasco” do River Plate na Libertadores também foi uma equipe brasileira. Na decisão, o elenco que também era dirigido por Gallardo encarou o Flamengo e, após uma épica virada flamenguista por 2 a 1, ficou com o vice-campeonato continental.

Agora, as atenções da equipe de Buenos Aires se voltam para o cenário nacional onde o próximo compromisso será válido pelo Clausura. No domingo (28), às 18h (de Brasília), o River encara o Deportivo Riestra, no Monumental, em jogo que reúne o primeiro e o segundo colocado do Grupo B. Os visitantes entram na rodada com 19 pontos, mas seguidos de perto pelos anfitriões, que tem 18.

