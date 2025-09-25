David elogia torcida em vitória do Vasco e revela receita para vencer o Cruzeiro

Atacante vibrou com fim do jejum em São Januário, ressaltou a dificuldade de enfrentar a Raposa, mas está confiante no resultado positivo / Crédito: Jogada 10

A vitória do Vasco sobre o Bahia representou um alívio para os jogadores. O atacante David, que saiu do banco de reservas ainda no primeiro tempo, após a expulsão de Jean Lucas, destacou saiu um peso das costas do time e elogiou o apoio da torcida. “O fato de jogar em casa, onde nos sentimos à vontade, lógico ao lado do nosso torcedor. Fizeram uma festa linda e isso apoia a gente. A gente tirou um peso após a essa falta de vitória em casa. Aqui é o nosso ponto forte. A confiança aumenta, vitória importante. Precisamos manter esse ritmo, sempre em busca dos três pontos”.