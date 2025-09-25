Crespo aponta falta de lógica em eliminação do São Paulo na Libertadores

Para o treinador, Tricolor merecia a classificação pelo que produziu nas duas partidas, mas ponderou que o futebol não é uma ciência exata

Para Hernán Crespo, a equipe não fez uma má partida dentro de casa. O argentino pontuou que, pelas chances criadas, o time conseguiu cumprir a estratégia estabelecida antes do jogo. Porém, não conseguiu concretizar suas jogadas de ataque.

O São Paulo encerrou a sua participação na Copa Libertadores. Na noite desta quinta-feira (25), o Tricolor perdeu para a LDU por 1 a 0 , dentro do Morumbis, e pelo segundo ano seguido cai na fase de quartas de final da competição.

“O time podia jogar melhor, sempre podemos. Mas aquilo que estrategicamente a gente criou, reproduziu, não concretizou. Então não adianta falar de uma escolha, de outro aqui ou lá, se Rigoni não chuta na trave ou Luciano faz o gol. A gente produziu muito, mas não concretizou”, lamentou.

No geral, Crespo acredita que o resultado final não mostra a realidade do confronto. O argentino afirmou que o São Paulo teve mais chances nos dois jogos, mas que o futebol nem sempre obedece à lógica do campo.

“Acho que o futebol muitas vezes você pega aquilo que fez. Dois mais dois é sete. Neste confronto contra a LDU, dois mais dois foi sete. A gente não mereceu perder lá, e perdeu. Chegou aqui, no primeiro tempo, criou muito, que talvez podia reduzir a vantagem deles, apenas eles chegaram e fizeram um gol. Hoje deu sete, se fosse quatro a gente passava”, ressaltou.

Situação do São Paulo

O Tricolor vive um momento muito delicado fora de campo. Além das diversas dificuldades por conta de lesão, o clube não conseguiu trazer muitos reforços na janela de transferências e teve que vender alguns dos seus jovens jogadores por conta da saúde financeira. O treinador sinalizou que está ciente de tudo que ocorre no São Paulo e voltou a falar sobre a lógica, ou a falta dela, no futebol.