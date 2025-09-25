Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Crespo aponta falta de lógica em eliminação do São Paulo na Libertadores

Para o treinador, Tricolor merecia a classificação pelo que produziu nas duas partidas, mas ponderou que o futebol não é uma ciência exata
O São Paulo encerrou a sua participação na Copa Libertadores. Na noite desta quinta-feira (25), o Tricolor perdeu para a LDU por 1 a 0, dentro do Morumbis, e pelo segundo ano seguido cai na fase de quartas de final da competição.

Para Hernán Crespo, a equipe não fez uma má partida dentro de casa. O argentino pontuou que, pelas chances criadas, o time conseguiu cumprir a estratégia estabelecida antes do jogo. Porém, não conseguiu concretizar suas jogadas de ataque.

“O time podia jogar melhor, sempre podemos. Mas aquilo que estrategicamente a gente criou, reproduziu, não concretizou. Então não adianta falar de uma escolha, de outro aqui ou lá,  se Rigoni não chuta na trave ou Luciano faz o gol. A gente produziu muito, mas não concretizou”, lamentou.

No geral, Crespo acredita que o resultado final não mostra a realidade do confronto. O argentino afirmou que o São Paulo teve mais chances nos dois jogos, mas que o futebol nem sempre obedece à lógica do campo.

“Acho que o futebol muitas vezes você pega aquilo que fez. Dois mais dois é sete. Neste confronto contra a LDU, dois mais dois foi sete. A gente não mereceu perder lá, e perdeu. Chegou aqui, no primeiro tempo, criou muito, que talvez podia reduzir a vantagem deles, apenas eles chegaram e fizeram um gol. Hoje deu sete, se fosse quatro a gente passava”, ressaltou.

Situação do São Paulo

O Tricolor vive um momento muito delicado fora de campo. Além das diversas dificuldades por conta de lesão, o clube não conseguiu trazer muitos reforços na janela de transferências e teve que vender alguns dos seus jovens jogadores por conta da saúde financeira. O treinador sinalizou que está ciente de tudo que ocorre no São Paulo e voltou a falar sobre a lógica, ou a falta dela, no futebol.

“Eu sei perfeitamente a situação que o São Paulo está. Tentamos fazer o melhor possível, como estamos fazendo até hoje. Às vezes a gente alcança, às vezes não. Às vezes você pega um time que estava a um ponto zona de rebaixamento e talvez um mais um dá dois. Deu certo no Brasileirão, deu certo nas oitavas. Nas quartas chegou e deu o máximo, mas a realidade é essa. É muito difícil. Hoje tudo aquilo que possa falar parece uma desculpa, mas é uma realidade”, pontuou.

