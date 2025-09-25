Coritiba frustra torcida e perde para o Criciúma, novo líder da Série B

Tigre leva a melhor no confronto direto, faz 2 a 0 em pleno Couto Pereira e manda time paranaense para a terceira colocação

A partida marcou a estreia da nova versão do terceiro uniforme, chamado de “Alma Guerreira”. Entretanto, após o apito final, houve protestos de torcedores e xingamentos para o técnico Mozart. Isso porque o Coxa desperdiçou a chance de ser líder e ainda chegou a três partidas sem triunfos.

O Criciúma aprontou diante do Coritiba fora de casa e assumiu a liderança da Série B do Brasileiro. Na noite desta quinta-feira (25), pela 28ª rodada, a equipe catarinense fez 2 a 0 em em pleno Couto Pereira graças aos gols de Rodrigo e Nicolas.

Além disso, a equipe paranaense está a apenas dois pontos do quinto colocado e tem apenas uma vitória (sobre a Ferroviária) nos últimos sete jogos em seus domínios. Com a derrota, o time alviverde cai para terceiro, estacionado nos 47 pontos.

O Criciúma, por outro lado, pula da terceira para a primeira colocação, com os mesmos 49 pontos do Goiás. Mas aparece no topo da tabela em razão do saldo de gols (15 contra oito), o segundo dos critérios de desempate. O time do interior catarinense detém a maior série invicta do momento na Série B, com oito rodadas de invencibilidade – seis vitórias e dois empates

Na próxima rodada, a 29ª, o Coxa visita o Avaí, na segunda-feira (29), às 19h30, na Ressacada. Um dia antes, no domingo, às 16h, o Tigre Carvoeiro recebe o Paysandu no Heriberto Hülse, em Santa Catarina.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.