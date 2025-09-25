Corinthians tem nova dívida com clube dos EUA pela contratação de José Martínez

Condenação da Fifa por dívida com o Philadelphia Union é a quinta pendência internacional do clube em poucos meses / Crédito: Jogada 10

O Corinthians enfrenta mais uma dor de cabeça financeira no cenário internacional. O clube foi condenado pela Fifa a pagar US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8 milhões) ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela contratação do meia venezuelano José Martínez. O caso está atualmente em recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS). A negociação de Martínez aconteceu em agosto de 2024, na gestão do ex-presidente Augusto Melo, por US$ 1,7 milhão. Na ocasião, o Corinthians efetuou o pagamento inicial de US$ 200 mil, ficando de quitar as demais parcelas. No entanto, a primeira das três parcelas subsequentes não foi paga em dezembro de 2024, o que, segundo o contrato, tornou todas as parcelas imediatamente vencidas. Assim, sem o pagamento, o Philadelphia Union acionou a Fifa, que condenou o clube, levando-o a recorrer ao CAS.

O presidente Osmar Stabile confirmou que a diretoria tenta negociar todas as pendências internacionais do clube. “A gente está procurando resolver todos. No caso do Talleres, eles não aceitaram conversar com a gente até agora. Pedimos para negociar algumas vezes. No caso do Rojas, tentamos conversar com o pessoal dele aqui no Brasil, eles aceitaram conversar e acho que deve progredir. Também estamos procurando o Philadelphia Union para poder negociar”, afirmou. Esta é a quinta dívida internacional do Corinthians que já resultou em condenação da Fifa. Uma delas, referente ao Santos Laguna, provocou um transfer ban que impede o registro de novos jogadores desde 12 de agosto. Além disso, existe outra pendência de R$ 41,3 milhões com Matías Rojas que pode gerar um segundo bloqueio de inscrições caso não haja acordo nos próximos 45 dias. Atualmente, as principais dívidas do Corinthians na Fifa são: R$ 40 milhões ao Santos Laguna (México), pela compra do zagueiro Félix Torres;

R$ 41,3 milhões a Matías Rojas (Paraguai), pela rescisão do contrato; US$ 4,334 milhões (R$ 23,35 milhões) ao Talleres (Argentina), pela contratação de Rodrigo Garro; 1,075 milhão de euros (R$ 6,76 milhões) ao Shakhtar Donetsk (Ucrânia), pelo empréstimo do meia Maycon;