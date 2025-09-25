Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians tem nova dívida com clube dos EUA pela contratação de José Martínez

Condenação da Fifa por dívida com o Philadelphia Union é a quinta pendência internacional do clube em poucos meses
O Corinthians enfrenta mais uma dor de cabeça financeira no cenário internacional. O clube foi condenado pela Fifa a pagar US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8 milhões) ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela contratação do meia venezuelano José Martínez. O caso está atualmente em recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS).

A negociação de Martínez aconteceu em agosto de 2024, na gestão do ex-presidente Augusto Melo, por US$ 1,7 milhão. Na ocasião, o Corinthians efetuou o pagamento inicial de US$ 200 mil, ficando de quitar as demais parcelas. No entanto, a primeira das três parcelas subsequentes não foi paga em dezembro de 2024, o que, segundo o contrato, tornou todas as parcelas imediatamente vencidas. Assim, sem o pagamento, o Philadelphia Union acionou a Fifa, que condenou o clube, levando-o a recorrer ao CAS.

O presidente Osmar Stabile confirmou que a diretoria tenta negociar todas as pendências internacionais do clube.

“A gente está procurando resolver todos. No caso do Talleres, eles não aceitaram conversar com a gente até agora. Pedimos para negociar algumas vezes. No caso do Rojas, tentamos conversar com o pessoal dele aqui no Brasil, eles aceitaram conversar e acho que deve progredir. Também estamos procurando o Philadelphia Union para poder negociar”, afirmou.

Esta é a quinta dívida internacional do Corinthians que já resultou em condenação da Fifa. Uma delas, referente ao Santos Laguna, provocou um transfer ban que impede o registro de novos jogadores desde 12 de agosto. Além disso, existe outra pendência de R$ 41,3 milhões com Matías Rojas que pode gerar um segundo bloqueio de inscrições caso não haja acordo nos próximos 45 dias.

Atualmente, as principais dívidas do Corinthians na Fifa são:

R$ 40 milhões ao Santos Laguna (México), pela compra do zagueiro Félix Torres;

R$ 41,3 milhões a Matías Rojas (Paraguai), pela rescisão do contrato;

US$ 4,334 milhões (R$ 23,35 milhões) ao Talleres (Argentina), pela contratação de Rodrigo Garro;

1,075 milhão de euros (R$ 6,76 milhões) ao Shakhtar Donetsk (Ucrânia), pelo empréstimo do meia Maycon;

US$ 1,5 milhão (R$ 8 milhões) ao Philadelphia Union (EUA), pela contratação de José Martínez.

A Diretoria Financeira do Corinthians estima que, considerando juros e flutuações cambiais, o valor final a estar sendo pago por Martínez pode chegar a R$ 10 milhões. Com a situação atual, o clube busca evitar novas punições que poderiam agravar ainda mais sua capacidade de registrar jogadores e competir nas próximas temporadas.

