Corinthians quita dívida com o elenco pelo título do Paulistão

Timão pagou cerca de R$ 12 milhões em premiações do estadual, mas ainda enfrenta cobranças milionárias na Fifa e no CAS / Crédito: Jogada 10

A diretoria do Corinthians concluiu nesta semana o pagamento da premiação pelo título do Campeonato Paulista de 2025. O valor total, de aproximadamente R$ 12 milhões, acabou sendo quitado em três parcelas. Com isso, jogadores e funcionários do CT Joaquim Grava que tinham direito à bonificação pela conquista do estadual já receberam integralmente os valores. Apesar de zerar essa pendência, o clube ainda enfrenta uma série de dívidas relevantes. O caso mais emblemático envolve o atacante Memphis Depay. O holandês tem cerca de R$ 17 milhões a receber por luvas e bonificações individuais previstas em contrato, como metas de gols e número de partidas. Nos últimos dias, clube e atleta chegaram a um acordo sobre a forma de pagamento, mas os valores ainda não foram liquidados.