Cogitado no Fluminense, Abel Braga prefere ajudar “mais fora do campo”

Tricolor segue na busca por um novo treinador e tinha o nome de Abelão, que tem história no clube, no radar para substituir Renato Gaúcho
Após a saída do técnico Renato Gaúcho, que pediu demissão depois da eliminação na Sul-Americana, o Fluminense está em busca de um novo comandante no mercado. Assim, o clube enxerga com bons olhos a possibilidade de Abel Braga assumir a equipe até o fim do ano e se tornar diretor técnico em 2026. No entanto, em apuração do Jogada10, o profissional, neste momento da carreira, não pretende voltar a ser treinador e prefere ajudar fora das quatro linhas.

A diretoria tricolor acreditava que a disputa da semifinal da Copa do Brasil poderia ser um trunfo para uma possível negociação. Recentemente, o técnico destacou que ficou chateado por jamais ter conquistado o torneio, o único que falta em seu glorioso currículo. Ele teve a chance de erguer esses troféus em dois anos seguidos: 2004 e 2005 com a dupla Fla-Flu, mas ficou com os vices para Santo André e Paulista de Jundiaí.

A partir de agora, o Tricolor terá apenas o Brasileirão até dezembro, pois a semifinal da Copa do Brasil, diante do Vasco, será apenas após a última rodada da principal competição nacional.

Passagens pelo Tricolor

O último trabalho de Abel Braga foi como coordenador técnico do Vasco em 2023. A proximidade do ídolo com o presidente Mário Bittencourt e o vice Mattheus Montenegro poderia ser um fator decisivo, especialmente em ano eleitoral. No entanto, o profissional não está inclinado a aceitar, mas está disposto a ajudar fora de campo, como diretor.

Em sua última passagem pelo Fluminense em 2022, Abelão se despediu do clube com 26 jogos, 17 vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Além disso, conquistou o título carioca em cima do Flamengo, troféu que não vinha há dez anos.

Como técnico, o técnico teve sua primeira passagem pelo Tricolor em 2005, ano em que conduziu o time ao título estadual. Depois, ele retornou ao clube em junho de 2011 para iniciar o trabalho que culminou com o tetracampeonato brasileiro de 2012. Após se despedir de Laranjeiras em julho de 2013, ele voltou ao clube cinco anos mais tarde, para comandar o Time de Guerreiros entre janeiro de 2017 e junho de 2018.

Marcão assume, de forma interina

Enquanto busca um novo nome, o clube confirmou que o auxiliar permanente Marcão assume, interinamente, e comandará a equipe no clássico contra o Botafogo. O jogo está marcado para o próximo domingo (28), às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Ídolo da torcida e acostumado a assumir o comando em momentos de crise, o auxiliar volta a ser a solução imediata para manter a equipe competitiva.

Por fim, Renato Gaúcho deixou o Fluminense após pouco mais de quatro meses no cargo, sem títulos e com a frustração da eliminação precoce da Sul-Americana. Ele, portanto, deixa o time em 8º lugar no Brasil e na semifinal da Copa do Brasil, além do 4º lugar no Mundial de Clubes.

