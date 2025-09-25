Cogitado no Fluminense, Abel Braga prefere ajudar “mais fora do campo”

Tricolor segue na busca por um novo treinador e tinha o nome de Abelão, que tem história no clube, no radar para substituir Renato Gaúcho / Crédito: Jogada 10

Após a saída do técnico Renato Gaúcho, que pediu demissão depois da eliminação na Sul-Americana, o Fluminense está em busca de um novo comandante no mercado. Assim, o clube enxerga com bons olhos a possibilidade de Abel Braga assumir a equipe até o fim do ano e se tornar diretor técnico em 2026. No entanto, em apuração do Jogada10, o profissional, neste momento da carreira, não pretende voltar a ser treinador e prefere ajudar fora das quatro linhas. A diretoria tricolor acreditava que a disputa da semifinal da Copa do Brasil poderia ser um trunfo para uma possível negociação. Recentemente, o técnico destacou que ficou chateado por jamais ter conquistado o torneio, o único que falta em seu glorioso currículo. Ele teve a chance de erguer esses troféus em dois anos seguidos: 2004 e 2005 com a dupla Fla-Flu, mas ficou com os vices para Santo André e Paulista de Jundiaí.

A partir de agora, o Tricolor terá apenas o Brasileirão até dezembro, pois a semifinal da Copa do Brasil, diante do Vasco, será apenas após a última rodada da principal competição nacional. Passagens pelo Tricolor O último trabalho de Abel Braga foi como coordenador técnico do Vasco em 2023. A proximidade do ídolo com o presidente Mário Bittencourt e o vice Mattheus Montenegro poderia ser um fator decisivo, especialmente em ano eleitoral. No entanto, o profissional não está inclinado a aceitar, mas está disposto a ajudar fora de campo, como diretor. Em sua última passagem pelo Fluminense em 2022, Abelão se despediu do clube com 26 jogos, 17 vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Além disso, conquistou o título carioca em cima do Flamengo, troféu que não vinha há dez anos.