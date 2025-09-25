Chapecoense x Avaí: onde assistir, escalações e arbitragem

No clássico catarinense, a Chape busca encostar no G4 contra o Leão da Ilha, que vive crise e joga suas últimas fichas pelo acesso / Crédito: Jogada 10

A 28ª rodada da Série B do Brasileirão será encerrada com um clássico estadual de peso. Nesta quinta-feira (25), a Chapecoense recebe o Avaí às 21h35 (horário de Brasília), na Arena Condá. A partida coloca frente a frente rivais que lutam para se manter na disputa pelo acesso à elite do futebol brasileiro. O duelo opõe equipes em momentos bem distintos. A Chapecoense, sexta colocada, está em uma posição mais confortável e quer a vitória em casa para diminuir a distância para o G4. Já o Avaí, no meio da tabela e em má fase, convive com a saída recente de seu treinador e precisa de um resultado positivo no clássico para não abandonar de vez o sonho do acesso.

Onde assistir A partida entre Chapecoense e Avaí, pela 28ª rodada da Série B, terá transmissão ao vivo do Disney+. Como chega a Chapecoense A Chapecoense chega para o clássico em uma posição mais favorável e com o objetivo claro de encostar nos líderes. A equipe ocupa o sexto lugar, com 41 pontos, cinco a menos que o primeiro time no G4. Portanto, uma vitória em casa contra o rival é vista como fundamental para entrar de vez na briga pelo acesso nesta reta final. O técnico Gilmar Dal Pozzo não tem jogadores suspensos para a partida. A boa notícia é o retorno do zagueiro João Paulo, que cumpriu suspensão e reforça a defesa. No entanto, o time segue com dois desfalques no departamento médico: o zagueiro Bressan e o volante Bruno Matias. Como chega o Avaí O Avaí chega a Chapecó vivendo um momento de grande instabilidade dentro e fora de campo. A equipe está no meio da tabela, em 11º lugar, e vem de uma sequência ruim de resultados. Além disso, o time convive com problemas extracampo, já que o técnico Jair Ventura deixou o clube. Com isso, a equipe será comandada pelo interino Marquinhos Santos.