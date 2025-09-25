Ceni critica arbitragem em revés do Bahia: “VAR totalmente favorável ao time da casa”

Afinal, Jean Lucas recebeu o cartão vermelho após revisão do árbitro de vídeo, aos 36′ do primeiro tempo. De acordo com o comandante, o lance foi crucial para o resultado da partida.

O Bahia tentava aproveitar o jogo atrasado contra o Vasco, em São Januário, para encostar no G4 do Campeonato Brasileiro. No entanto, a equipe perdeu por 3 a 1 na noite desta quarta-feira (24), de virada, e ficou mais distante do Mirassol na classificação. Contudo, o técnico Rogério Ceni ficou na bronca com a atuação da arbitragem no revés do Esquadrão Tricolor.

“O que deixa a gente um pouco confuso são os critérios. No lance do Jean, não sei se pega, não é uma cotovelada, ele gira o corpo. E no lance do Juba, com um minuto e meio, que o volante deles vai com a mão na cara de Juba? E no lance de David, pré-escanteio, que o Gilberto está atrás dele, ele vira e dá uma mãozada? Se o Gilberto fosse dez centímetros mais baixo e pegasse no rosto, seria expulsão. Como foi no ombro… A gente já conhece a pressão na saída da arbitragem. Critérios distintos. Como chama o VAR no lance do Jean e do Sanabria e não chama no do Juba e do Gilberto?”, questionou.

“Um jogo importante definido por um cara no ar-condicionado do VAR, que chama no lance que ele quer, determina uma expulsão que muda tudo”, completou.

“Jogar 60 minutos com um a menos aqui, e com o VAR totalmente favorável ao time da casa. As nossas são chamadas, as deles não são”, reclamou o técnico.