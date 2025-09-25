Brahimi aparece no BID e já pode estrear pelo Santos

Atacante já está inscrito no Campeonato Brasileiro e vira opção para o técnico Vojvoda escalar o setor ofensivo do Peixe contra o Bragantino

Dessa maneira, o técnico Juan Pablo Vojvoda ganha mais uma opção para montar o sistema ofensivo do Peixe para o duelo contra o Bragantino. O jogo ocorrerá no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, às 18h30 (de Brasília) de domingo.

O atacante Billal Brahimi já pode fazer sua estreia pelo Santos . Afinal, o argelino teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está apto a jogar.

O Santos anunciou o atacante na manhã desta quarta (24). Em seguida, o jogador participou pela primeira vez do treinamento tático de 11 contra 11. Anteriormente, ele vinha trabalhando somente no começo dos treinos, como o aquecimento, ficando fora das atividades de enfrentamento e tático para os atletas que são relacionados para as partidas.

Brahimi foi aprovado por dois técnicos do Santos

Aos 25 anos, o jogador chegou ao clube com uma aprovação dupla: tanto o ex-técnico Cleber Xavier quanto o atual comandante Juan Pablo Vojvoda analisaram e aprovaram a contratação.

A indicação de Brahimi partiu de um empresário ao diretor de futebol Alexandre Mattos, e passou por uma avaliação detalhada do scout do Peixe. Cleber Xavier havia dado sinal verde, mas deixou o clube antes do acerto. Poucos dias depois, Vojvoda assumiu o comando do time e, ao receber o mesmo dossiê, também aprovou a chegada do francês naturalizado argelino.

Com passagens recentes pelo Nice, da França, Brahimi se destaca pela versatilidade ofensiva. Ele atua preferencialmente como ponta direita, mas pode jogar pela esquerda ou até mesmo como centroavante. Assim, oferece ao treinador mais opções táticas e alternativas no ataque.