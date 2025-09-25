Bizarro! Time dos EUA lança camisa comemorativa da Oktoberfest e vira piada

Bizarro! Time dos EUA lança camisa comemorativa da Oktoberfest e vira piadaIndy Eleven, da segunda divisão, apresenta camisa temática que será usada apenas em um jogo, no próximo sábado, em Indianápolis, contra o Tulsa
O Indy Eleven, equipe da segunda divisão do futebol dos EUA, virou piada nas redes. O clube apresentou um uniforme especial inspirado no Oktoberfest, tradicional festival de cerveja realizado em Munique entre meados de setembro e início de outubro.
Divulgada como parte de uma campanha de marketing para o evento alemão, a camisa rapidamente viralizou e provocou uma enxurrada de críticas e brincadeiras nas redes. A estreia – e única aparição oficial – será neste sábado (27), no Carroll Stadium, contra o FC Tulsa, que terá uma festa temática do festival.
Prost to the newest kit in the collection! Our Oktoberfest jersey is here- get yours with the link belowDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags