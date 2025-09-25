Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bernard, herói da classificação do Atlético, vira dúvida para jogo contra Mirassol

Bernard, herói da classificação do Atlético, vira dúvida para jogo contra Mirassol

Jogador entrou em campo contra o Bolívar com inflamação nos pontos após retiradas do siso e vai passar por exames
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Após ser o herói da classificação do Atlético Mineiro na Sul-Americana, Bernard virou dúvida para o próximo compromisso do Galo na temporada. Ele deixou o campo na vitória contra o Bolívar com o rosto inchado.

Recentemente, o jogador passou por uma cirurgia odontológica. Horas antes da partida, um dos pontos inflamou e ele quase não entrou em campo. Dessa forma, ao ser acionado para entrar na partida, ainda no primeiro tempo, os médicos tiveram uma atenção especial com o meia e chegaram a questionar Sampaoli sobre o risco de usá-lo, de acordo com o “Itatiaia”.

Vale ressaltar, portanto, que Bernard marcou aos 45 minutos do segundo tempo o gol que classificou o Atlético Mineiro para às semifinais da Copa Sul-Americana. O confronto estava indo para os pênaltis.

“Eu fiz um procedimento de siso há umas três semanas atrás. Fiquei dois ou três jogos fora. Acordei hoje com o rosto inchando. Ao passar do dia, ele foi inchando cada vez mais. Não sei o porquê. Estava me sentindo um pouquinho mal antes do jogo, quase chegando em um estado febril ali. Então, de uma situação de quase nem ir para o jogo, de entrar no primeiro tempo, de ter a oportunidade, fazer o primeiro gol… Foi por essa situação. Não sei o motivo de estar inchando (o rosto), mas fazendo os exames de imagem, vou entender o que está acontecendo”, contou.

Dessa forma, Bernard vai passar por exames na tarde desta quinta-feira (25), para saber a gravidade da inflamação e saber se precisará passar por repouso. O Atlético enfrenta o Mirassol, no sábado (27), às 21h, na Arena MRV, pelo Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar