Benfica x Gil Vicente: onde assistir, escalações e arbitragem

Na terceira partida de José Mourinho em seu retorno a Lisboa, equipes se enfrentam na abertura da 7ª rodada do Campeonato Português

O Benfica recebe o Gil Vicente nesta sexta-feira (26), às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, na partida de abertura da 7ª rodada do Campeonato Português 2025/26.

Como chega o Benfica

Neste início de trabalho de José Mourinho, o time vem de um empate decepcionante por 1 a 1 com o Rio Ave, na rodada passada, na primeira partida do treinador no Estádio da Luz desde sua volta. Assim, o Benfica caiu para a terceira posição, com 14 pontos, quatro a menos que o líder Porto, única equipe com 100% de aproveitamento no Campeonato Português.

Contudo, o Benfica não poderá contar com Enzo Barrenechea, que vai cumprir suspensão nesta rodada. Além disso, Manu, Bruma, Bah e Nuno Félix seguem lesionados e completam a lista de desfalques para José Mourinho.

Como chega o Gil Vicente

Por outro lado, o Gil Vicente faz um início de temporada surpreendente e está invicto nesta edição do Campeonato Português. O time é o 4º colocado, com 13 pontos, somente um a menos que o rival desta sexta-feira. Ou seja, a partida no Estádio da Luz será um confronto direto na parte de cima da tabela.