Barcelona vence Oviedo de virada e segue na cola do Real Madrid

O Barcelona levou um susto, mas confirmou o favoritismo ao vencer o Oviedo por 3 a 1, de virada, nesta quinta-feira (25), na partida de encerramento da 6ª rodada do Campeonato Espanhol. Os donos da casa abriram o placar com um golaço de Reina após falha do goleiro Joan García, mas o time catalão buscou a virada com gols de Eric García, Lewandowski e Ronald Araújo no estádio Carlos Tartiere.

Dessa maneira, o Barcelona chega a 16 pontos em seis rodadas e segue na cola do líder Real Madrid, único time com 100% de aproveitamento. A diferença para o clube merengue é de dois pontos e o Barça tem uma campanha de cinco vitórias e um empate neste início de temporada em LaLiga.

Ainda sem Lamine Yamal, o técnico Hansi Flick optou por um ataque formado por Raphinha, Rashford e Ferrán Torres. A imprensa espanhola acredita que o bicampeão do Troféu Kopa — entregue ao melhor jogador do mundo sub-21 — está sendo preparado para o duelo com o PSG, na próxima quarta-feira, em Barcelona. O craque perdeu os últimos três jogos do time devido a uma pubalgia.

Por outro lado, o Oviedo, recém-promovido à elite do futebol espanhol, faz uma campanha ruim neste início de temporada. O time venceu somente uma partida em seis jogos, quando bateu a Real Sociedad na terceira rodada, e perdeu as outras quatro disputadas. Assim, o Oviedo abre a zona de rebaixamento, na 18ª posição, com três pontos. A diferença para o Levante, primeiro fora da degola, no entanto, é de apenas um ponto.