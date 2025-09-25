Arne Slot revela que Liverpool pagou contrato de Diogo Jota à família

Clube garante todo o valor restante do vínculo até 2027 após a tragédia que matou o atacante e o irmão em 3 de julho

O técnico do Liverpool, Arne Slot, revelou em entrevista à ‘TNT Sports’ que o clube decidiu pagar, de uma vez só, o valor restante do contrato de Diogo Jota, que iria até 2027. O jogador português faleceu tragicamente em um acidente de carro na Espanha, junto com o irmão, em 3 de julho.

“Foi impressionante como o clube lidou com essa tragédia. Os torcedores, as flores, os memoriais… só de lembrar fico emocionado. Quando voltamos a treinar, muitas vezes pensávamos em como a esposa e os filhos do Diogo estavam se sentindo. Foi extremamente difícil, nem consigo imaginar o que eles passam e ainda vão passar”, disse Arne Slot.

O treinador destacou ainda a postura dos dirigentes do Liverpool.

“Muitas vezes, dirigentes e treinadores são criticados, mas a forma como os nossos dirigentes agiram foi excepcional. Eles pagaram à esposa e aos filhos do Diogo todo o dinheiro que ainda restava do contrato. Pode parecer óbvio, mas no futebol isso não é comum”, afirmou o treinador.