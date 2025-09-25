Após pênalti polêmico, Botafogo entrará com ofício na CBF

Glorioso enxerga erros em lance que originou gol de empate do Grêmio, na última quarta (24/9), e realizará queixa formal contra arbitragem

O Botafogo dará sequência às suas queixas contra a arbitragem no empate contra o Grêmio , em jogo disputado na Arena gremista na última quarta-feira (24/9), pela 16ª rodada do Brasileirão (partida atrasada). Afinal, o Glorioso enviará ofício à CBF, entidade que organiza o futebol brasileiro.

Assim, segundo o “ge”, em publicação nesta quinta (25/9), o clube carioca enviará representante na sede da CBF para apresentar a queixa formal. Antes, porém, a diretoria pontuará as reclamações na reunião semanal sobre as decisões de arbitragem nas partidas pelo país – evento que ocorre toda segunda-feira de maneira online.

As reclamações do Botafogo, afinal, dizem respeito ao gol de empate do Grêmio, aos 38′ da segunda etapa. O árbitro Lucas Paulo Torezin (PR), após sugestão do VAR Ilbert Estevam da Silva (SP), optou por marcar pênalti por mão de Matheus Martins. No entanto, para a diretoria do Mais Tradicional, além de não haver pênalti, a falta (de Arthur Cabral em Marcos Rocha) que originou o lance sequer deveria ser marcada. Na cobrança, já aos 44′, o goleiro Tiago Volpi marcou e deu números finais ao prélio: 1 a 1.

Após o apito final, o dono da SAF do Botafogo, John Textor, foi às redes para reclamar da marcação. Léo Coelho, diretor de futebol do clube, falou na sala de imprensa da Arena do Grêmio, considerando a arbitragem como uma “vergonha”.