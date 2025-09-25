Anunciado pelo Inter, Ramón Díaz terá novo desafio de recuperação no Brasileirão

Anunciado pelo Inter, Ramón Díaz terá novo desafio de recuperação no BrasileirãoTécnico foi escolhido para substituir Roger Machado
Novo técnico do Internacional, Ramón Díaz terá um novo desafio de recuperação no Brasileirão. Afinal, o treinador argentino chega com a missão de recuperar a confiança do Colorado, que está na beira da zona de rebaixamento e bem distante do G6, algo que não estava nos planos da diretoria colorada no início da temporada.
O Internacional vai ser o terceiro clube de Ramón Díaz no Brasil. O treinador argentino, de 66 anos, chegou ao futebol brasileiro em 2023 com a missão de salvar o Vasco no Brasileirão. Dessa forma, ele conseguiu manter o time na elite e encerrou sua passagem em 2024, com 17 vitórias, 11 empates e 13 derrotas.
Já no ano passado, Ramón Díaz fechou com o Corinthians com a mesma missão: evitar o rebaixamento. Ele liderou o time paulista em uma sequência de nove vitórias consecutivas e classificou para a Sul-Americana, ficando a três pontos do G6. Em 2025, conquistou o título do Paulistão, mas acabou demitido um mês depois. Ao todo, foram 59 partidas com 30 vitórias,16 empates e 13 derrotas.
Agora, terá uma missão semelhante no Internacional. Afinal, o Colorado ocupa o 14º lugar com 27 pontos e está a cinco da zona e dez do G6. A campanha do Colorado é abaixo da expectativa inicial após terminar em quinto no ano passado. Dessa forma, Ramón Díaz, mais uma vez, vai ter que recolocar um time nos trilhos e recuperar a confiança.
