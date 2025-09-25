Abel Ferreira destaca calma para Palmeiras conseguir a virada na Libertadores

O treinador alviverde, Abel Ferreira, comentou que a equipe perdeu um pouco da tranquilidade com o gol sofrido. O português ressaltou que pediu calma para os seus jogadores no segundo tempo, além de fazer alguns ajustes táticos no time.

O Palmeiras está pela 12ª na semifinal da Copa Libertadores. Na briga pelo seu tetracampeonato, o Verdão saiu atrás no marcador contra o River Plate, mas conseguiu se recuperar depois do intervalo e venceu por 3 a 1 .

“A primeira vez que o nosso adversário chegou na nossa meta fez o gol, isso nos tirou um pouco da tranquilidade. Não porque nós não tivéssemos a nossa forma de atacar bem definida, mas porque não fomos ousados e agressivos ofensivamente. O intervalo veio em uma boa hora, demos uma boa reação. Eu falei muito com os jogadores sobre a importância de um jogo como esse, de termos a calma e o foco das nossas energias naquilo que nós controlávamos. Fizemos também dois ajustes táticos, no primeiro tempo tínhamos só dois jogadores de cada lado, na segunda tínhamos três”, explicou.

Momento dentro do Palmeiras

O grande momento do Palmeiras vem com o sucesso da dupla Flaco López e Vitor Roque, que brilhou contra o River. Entretanto, o treinador avalia que a sequência positiva é fruto de fatores que vão desde todo o elenco até a arquibancada.

“Eu não posso falar desses dois jogadores sem falar daquilo que é a energia da equipe. Não só dos que jogam, mas daqueles que não jogam, da energia do jogo. É fácil de perceber quando os torcedores estão conosco, a gente sente isso na pele. Quando todos os torcedores estão conosco, a diretoria acredita naquilo que o treinador faz, o treinador acredita nos jogadores e os jogadores no treinador. Esses quatro pilares estão no mesmo sentido, estamos mais próximos de fazer jogos como esse”, destacou.

Mágoas passadas

Apesar da classificação, Abel confessou que não esquece da pressão sofrida pela torcida após a eliminação na Copa do Brasil. O português enfatizou que não mudou nada do considerado mau momento na temporada e disse que o fato ficou marcado no coração.