À espera de Zubeldía, Fluminense treina sob comando de Marcão

À espera de Zubeldía, Fluminense treina sob comando de MarcãoAuxiliar dirige atividade após eliminação do Tricolor, que aguarda técnico argentino nesta sexta (26), no CT Carlos Castilho
Enquanto Luis Zubeldía não assume como técnico, o Fluminense iniciou a preparação para o clássico contra o Botafogo, no próximo domingo (28), às 16h, no Maracanã. Nesta quinta-feira (225), quem orientou as atividades no CT Carlos Castilho foi Marcão, que é auxiliar permanente do clube, mas seguirá como integrante da comissão técnica do argentino. Foi, aliás, a primeira atividade do elenco após eliminação da Sul-Americana.
O Fluminense fará mais dois treinos antes do clássico deste domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, o técnico Luis Zubeldía chega ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira, quando vai ao CT Carlos Castilho iniciar seu trabalho. As duas atividades iniciam às 9h (de Brasília).
À princípio, Marcão estará à beira do campo pelo Fluminense diante do Botafogo. O clube, porém, não se manifestou no anúncio do argentino nesta tarde. Ao todo, o ídolo soma 74 jogos, 31 vitórias, 20 empates e 23 derrotas, com 50,9% de aproveitamento. Ele já treinou a equipe após as saídas de Oswaldo de Oliveira, Odair Hellmann, Roger Machado, Fernando Diniz e Mano Menezes.
Luís Zubeldía, afinal, chega para substituir Renato Gaúcho. Afinal, o treinador pediu demissão após a eliminação na Sul-Americana. Dessa forma, Luis Zubeldía será o primeiro estrangeiro no comando do Fluminense desde 1997.
O Tricolor ocupa a oitava colocação do Brasileirão, com 31 pontos, e ainda tem dois jogos a menos. Além disso, o técnico argeitno terá a semifinal da Copa do Brasil para disputar.