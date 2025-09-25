À espera de Zubeldía, Fluminense treina sob comando de Marcão

Auxiliar dirige atividade após eliminação do Tricolor, que aguarda técnico argentino nesta sexta (26), no CT Carlos Castilho / Crédito: Jogada 10

Enquanto Luis Zubeldía não assume como técnico, o Fluminense iniciou a preparação para o clássico contra o Botafogo, no próximo domingo (28), às 16h, no Maracanã. Nesta quinta-feira (225), quem orientou as atividades no CT Carlos Castilho foi Marcão, que é auxiliar permanente do clube, mas seguirá como integrante da comissão técnica do argentino. Foi, aliás, a primeira atividade do elenco após eliminação da Sul-Americana. O Fluminense fará mais dois treinos antes do clássico deste domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, o técnico Luis Zubeldía chega ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira, quando vai ao CT Carlos Castilho iniciar seu trabalho. As duas atividades iniciam às 9h (de Brasília).