Xabi Alonso está perto de igualar recorde de Luxemburgo no Real Madrid

Espanhol soma, no momento, seis triunfos neste início da La Liga 2025/26 e está a uma vitória e repetir feito de treinador brasileiro

O técnico Xabi Alonso pode alcançar seu primeiro grande feito no comando do Real Madrid. Afinal, com o triunfo por 4 a 1 sobre o Levante, nesta terça-feira (23), o profissional se tornou o segundo treinador da história a vencer os seis primeiros jogos da La Liga em sua temporada de estreia pelo clube. Dessa forma, ele está bem perto de igualar o recorde de Vanderlei Luxemburgo, que teve sete vitórias consecutivas.

O brasileiro alcançou essa marca em 05/06, a primeira e única temporada em que comandou a equipe merengue. Ele, então, ficou de janeiro a dezembro de 2005 e esteve em 45 jogos do clube, com 28 vitórias, sete empates e dez derrotas. Na ocasião, Juan Ramón López sucedeu o comandante e terminou a temporada na vice-liderança do Campeonato Espanhol.