Willian Arão volta a treinar após causar “desconforto” no Santos

Volante está próximo de reforçar o Peixe dentro de campo, mas teve sua rescisão contratual avaliada e gerou mal estar nos bastidores do clube

Agora, Arão está mais próximo de ser novamente relacionado. Tudo dependerá de como responderá aos treinos durante a semana. Caso apresente evolução satisfatória, o jogador pode aparecer entre os convocados de Juan Pablo Vojvoda para o duelo de domingo, às 18h30, diante do Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, pela 25ª rodada do Brasileirão.

O Santos começou a semana com uma boa notícia: William Arão voltou a treinar normalmente com o restante do elenco no CT Rei Pelé, na terça-feira (23). O volante não entrava em campo desde julho, quando atuou na reestreia do time no segundo semestre, diante do Flamengo. Desde então, perdeu dez jogos seguidos por conta de problemas físicos.

Jogador movimentou os bastidores do Santos

Contudo, o volante correu risco de não jogar mais com a camisa do Santos. Afinal, o jogador chegou ao clube já com um desconforto na panturrilha, inicialmente tratado como algo simples. No entanto, após a estreia, os exames apontaram um edema. Em teoria, a recuperação seria rápida, mas as dores persistiram e o jogador não conseguiu realizar treinos completos em sequência.

A demora para se recuperar levou a um bastidor agitado no dia a dia do CT Rei Pelé. Pessoas ligadas ao atleta afirmavam que ele se sentia “mal avaliado” pelo departamento médico e por isso contratou um fisioterapeuta particular. Já dentro do clube, há quem questionava a postura de Arão, alegando que o volante não apresenta lesão constatada, mas insistia em relatar apenas uma “sensibilidade” muscular.

O mal estar fez com que o Santos cogitasse uma rescisão contratual do volante, caso ele demorasse mais para se recuperar. Contudo, com Willian Arão retornando aos treinos, o Peixe agora espera ver o atleta dentro das quatro linhas, ajudando a equipe.