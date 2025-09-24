Volpi elogia Grêmio: “Sensação de que poderíamos ter ganhado”

Goleiro fez o gol do empate contra o Botafogo, nesta quarta-feira (24), em Porto Alegre

Autor do gol do Grêmio, Tiago Volpi se destacou no empate com o Botafogo por 1 a 1 , nesta quarta-feira (24), em Porto Alegre, em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão. Afinal, o goleiro fez grandes defesas, como uma cobrança de falta de Artur no primeiro tempo, e garantiu o empate, de pênalti, aos 44 minutos da etapa final. O jogador elogiou a postura do time contra os cariocas.

“Eu acho que é uma mescla de sentimentos, já que eles tiveram chances também. Fica essa sensação de que poderíamos ter ganhado o jogo, mesmo ali nos minutos finais”, disse o Tiago Volpi.

Com inúmeros desfalques, incluindo o técnico Mano Menezes e o auxiliar Sidney Lobo, o Grêmio entrou em campo comandado por Thiago Kosloski. O auxiliar, que pediu dispensa da Seleção Sub-20, mostrou coragem para mudar a formação, deixar o time ofensivo e buscar o empate. Assim, Tiago Volpi fez, de pênalti, o gol da igualdade. Apesar disso, o Tricolor completou quatro jogos sem vencer em casa.

Com o resultado, o Grêmio subiu para 11º lugar com 29 pontos. Já o Botafogo, por sua vez, perdeu a chance de entrar no G4 e ficou em quinto lugar, com 40. O Tricolor volta a campo no próximo domingo (28), às 11h (de Brasília), contra o Vitória, em Porto Alegre, pela 25ª rodada do Brasileirão, enquanto o Glorioso encara o Fluminense, no mesmo dia, às 16h, no Maracanã.

