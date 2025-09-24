Vitória anuncia a contratação do treinador Jair Ventura, ex-Avaí

Técnico, de 46 anos, assume o lugar de Rodrigo Chagas, efetivado há 20 dias no Leão da Barra, que voltará a ser auxiliar na nova comissão / Crédito: Jogada 10

O Vitória anunciou, nesta quarta-feira (24), a contratação do técnico Jair Ventura. Assim, o profissional deixa o Avaí, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro para ocupar a vaga de Rodrigo Chagas, efetivado há 20 dias no Leão da Barra. Dessa forma, o comandante, de 46 anos, será o quarto treinador da equipe nesta temporada e assina contato até o fim do ano. Afinal, o Rubro-Negro iniciou o ano com Thiago Carpini, depois trouxe Fábio Carille e, nos últimos três jogos, estava sob comando de Rodrigo Chagas.