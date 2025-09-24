Veja os pendurados do Vasco para o jogo contra o Bahia

Cruz-Maltino tem Rayan suspenso para a partida e dois jogadores na berlinda para o próximo jogo; confira quem são / Crédito: Jogada 10

O Vasco conta com dois jogadores pendurados para a partida contra o Bahia, nesta quarta-feira (24), às 19h30, em São Januário. Um titular, outro reserva, que precisarão ter cuidado para não desfalcar o time no jogo seguinte, diante do Cruzeiro, sábado (27), também na Colina Histórica. Dessa forma, os jogadores em questão são Barros e Paulinho. O primeiro é titular, condição que se repete há cinco jogos. Ele foi advertido com o cartão amarelo nas últimas duas partidas, contra Ceará e Flamengo.