Vasco x Bahia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Cruz-Maltino e Esquadrão de Aço se enfrentam nesta quarta-feira (24), em São Januário, em jogo atrasado do Brasileirão

Nesta quarta-feira (24), o Vasco recebe o Bahia, às 19h30, em São Januário, pelo jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times estão em situações opostas na tabela de classificação. O Cruz-Maltino busca se afastar da zona do rebaixamento, enquanto o Esquadrão de Aço luta para entrar no G4.

A Voz do Esporte transmite o jogo, ao vivo, a partir de 18h. Diego Mazur narra. Cleiton Santos comenta. David Silva, por sua vez, será o repórter do encontro.